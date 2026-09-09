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Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

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SDAX-Entwicklung 09.09.2026 15:58:18

XETRA-Handel SDAX am Mittwochnachmittag im Minus

XETRA-Handel SDAX am Mittwochnachmittag im Minus

Der SDAX bewegt sich am Nachmittag im Minus.

Shelly
65.30 EUR -0.46%
Kaufen Verkaufen

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 1.00 Prozent schwächer bei 18’603.46 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 94.479 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.322 Prozent auf 18’730.69 Punkte an der Kurstafel, nach 18’791.15 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’589.16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18’768.93 Einheiten.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 0.751 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 18’659.63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18’024.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, stand der SDAX noch bei 16’595.52 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.19 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 3.94 Prozent auf 2.85 EUR), Befesa (+ 2.02 Prozent auf 37.80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0.95 Prozent auf 31.92 EUR), Südzucker (+ 0.94 Prozent auf 12.88 EUR) und Shelly (+ 0.92 Prozent auf 65.50 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5.17 Prozent auf 53.15 EUR), JOST Werke (-3.83 Prozent auf 60.30 EUR), Dürr (-3.70 Prozent auf 17.20 EUR), PVA TePla (-3.48 Prozent auf 30.52 EUR) und SMA Solar (-3.38 Prozent auf 61.45 EUR).

Welche SDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 1’012’473 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 4.194 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.80 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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