Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im SDAX

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.42 Prozent auf 19’033.00 Punkte. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94.254 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.149 Prozent höher bei 18’980.86 Punkten in den Handel, nach 18’952.55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 19’033.00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’980.86 Zählern.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 2.64 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18’352.55 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Stand von 19’089.71 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wies der SDAX einen Stand von 16’964.16 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.66 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 4.31 Prozent auf 198.40 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 1.68 Prozent auf 60.60 EUR), Wüstenrot Württembergische (+ 1.40 Prozent auf 14.46 EUR), Dürr (+ 1.35 Prozent auf 18.02 EUR) und pbb (+ 1.34 Prozent auf 3.47 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Energiekontor (-1.26 Prozent auf 27.45 EUR), Einhell Germany vz (-1.07 Prozent auf 74.20 EUR), LPKF Laser Electronics (-0.72 Prozent auf 13.70 EUR), Basler (-0.62 Prozent auf 24.20 EUR) und PVA TePla (-0.60 Prozent auf 29.88 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX sticht die TeamViewer-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 64’595 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die OHB SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.064 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch