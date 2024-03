HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Drägerwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Sollte das Sicherheitsgeschäft ausgegliedert werden, würde dies den Wert des Unternehmens erst richtig offen legen, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine These angesichts der aktuellen Bewertung lautet: Anleger kauften eigentlich nur den Sicherheitsbereich und bekämen das Medizintechnik-Geschäft kostenlos dazu./tih/gl;