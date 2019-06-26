Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’306 -0.5%  SPI 17’045 -0.4%  Dow 45’401 -0.5%  DAX 23’691 0.4%  Euro 0.9327 -0.3%  EStoxx50 5’344 0.5%  Gold 3’626 1.1%  Bitcoin 89’017 0.2%  Dollar 0.7947 -0.4%  Öl 66.8 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin-Crash 2026? Warum Experten vor Kursen unter 100'000 US-Dollar warnen
BYD, Xpeng & Co.: Chinesische Autobauer streben nach Deutschland
Ausblick: Oracle legt Quartalsergebnis vor
Grossauftrag für Nordex: Portugal bestellt Windkraftanlagen - Aktie im Minus
Suche...

Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636

59.50
CHF
0.10
CHF
0.17 %
26.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.09.2025 13:39:26

Drägerwerk Halten

Drägerwerk vz.
77.68 CHF 15.37%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Drägerwerk von 58 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Sven Kürten spricht in einer am Montag vorliegenden Studie zwar von einer Aufhellung der Geschäfte im Medizintechnik-Bereich, während sich in der Sicherheitstechnik ein regional sehr gemischtes Bild ergebe. Er erwähnte außerdem die Belastungen, denen das Unternehmen durch Zölle und Währungseffekte ausgesetzt sei. Als Effekt von alldem senkte er etwas seine Schätzungen für 2025 und die Folgejahre. Den nach seinem Modell dennoch erhöhten fairen Wert begründete er mit einem verbesserten Risikoprofil der Aktie./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Halten
Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
66.50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
66.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?