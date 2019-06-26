Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Drägerwerk Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Drägerwerk von 58 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Sven Kürten spricht in einer am Montag vorliegenden Studie zwar von einer Aufhellung der Geschäfte im Medizintechnik-Bereich, während sich in der Sicherheitstechnik ein regional sehr gemischtes Bild ergebe. Er erwähnte außerdem die Belastungen, denen das Unternehmen durch Zölle und Währungseffekte ausgesetzt sei. Als Effekt von alldem senkte er etwas seine Schätzungen für 2025 und die Folgejahre. Den nach seinem Modell dennoch erhöhten fairen Wert begründete er mit einem verbesserten Risikoprofil der Aktie./rob/tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Halten
|
Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
66.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
66.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|
05.09.25
|XETRA-Handel: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
05.09.25
|XETRA-Handel: SDAX zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
05.09.25
|TecDAX aktuell: TecDAX am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX klettert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Freundlicher Handel: SDAX mittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: mittags Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
05.09.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
04.09.25