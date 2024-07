NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Drägerwerk nach endgültigen Quartalszahlen des Medizin- und Sicherheitstechnikkonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Resultate und der Ausblick entsprächen den Mitte Juli gemachten Aussagen, schrieb Analyst Henrik Paganetty am Donnerstag in einer ersten Reaktion./gl/mis;