NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Drägerwerk von 47 auf 67 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz starker Auftragseingänge im ersten Quartal führten schwache Quartalsumsätze in seinem Bewertungsmodell zu einer Kürzung der Umsatzprognose, schrieb Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine zuvor konservativen Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebit) habe er jedoch - vor allem wegen des verbesserten Produktmix - erhöht. Der Rüstungsbereich könne sich für das Unternehmen als Wachstums- und Margentreiber erweisen. Die Konkurrenz bleibe aber stark, mit besseren Produkten zur Patientenüberwachung./tih/edh;