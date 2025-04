NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Drägerwerk nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty attestierte dem Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik einen guten Auftragseingang. Der Umsatz und die Profitabilität seien hingegen schwach, so der Experte in einer ersten Einschätzung am Mittwoch./bek/gl;