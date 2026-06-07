SAP Aktie 42290 / US8030542042
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07.06.2026 15:06:00
SAP-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
So haben Experten die SAP SE-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Im vergangenen Mai haben 8 Experten die Aktie von SAP SE wie folgt eingeschätzt.
7 Experten stufen die SAP SE-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 206,88 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von SAP SE auf 155,26 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|200,00 EUR
|28,82
|18.05.2026
|UBS AG
|205,00 EUR
|32,04
|15.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|230,00 EUR
|48,14
|14.05.2026
|UBS AG
|205,00 EUR
|32,04
|14.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|215,00 EUR
|38,48
|14.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|175,00 EUR
|12,71
|14.05.2026
|Barclays Capital
|220,00 EUR
|41,70
|05.05.2026
|UBS AG
|205,00 EUR
|32,04
|05.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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