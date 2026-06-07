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Kursziel & Co. 07.06.2026 15:06:00

SAP-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

SAP-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

So haben Experten die SAP SE-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

SAP
151.79 CHF 0.30%
Kaufen Verkaufen

Im vergangenen Mai haben 8 Experten die Aktie von SAP SE wie folgt eingeschätzt.

7 Experten stufen die SAP SE-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 206,88 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von SAP SE auf 155,26 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG200,00 EUR28,8218.05.2026
UBS AG205,00 EUR32,0415.05.2026
Jefferies & Company Inc.230,00 EUR48,1414.05.2026
UBS AG205,00 EUR32,0414.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)215,00 EUR38,4814.05.2026
JP Morgan Chase & Co.175,00 EUR12,7114.05.2026
Barclays Capital220,00 EUR41,7005.05.2026
UBS AG205,00 EUR32,0405.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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