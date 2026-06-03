Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’186 -0.9%  SPI 18’711 -0.8%  Dow 51’027 -0.6%  DAX 24’901 -0.9%  Euro 0.9168 0.1%  EStoxx50 6’068 -0.7%  Gold 4’463 -0.6%  Bitcoin 52’921 0.6%  Dollar 0.7902 0.4%  Öl 97.9 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882UBS24476758ABB1222171Nestlé3886335Roche149905998Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Mogelpackung Öko-Fonds? Was wirklich hinter den Nachhaltigkeitsfiltern von ETFs steckt
Amazon-Aktie im Anlegerfokus: Darauf können sich Mitglieder beim Prime Day 2026 freuen
HOCHTIEF-Aktie: DAX-Aufnahme könnte kurz bevorstehen - Lufthansa zweiter Kandidat
SAP-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Lufthansa-Aktie gibt nach: Personal könnte laut Gewerkschaft im Sommer knapp werden
Suche...
Plus500 Depot

Amazon Aktie 645156 / US0231351067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Vier Tage Deals 03.06.2026 14:58:00

Amazon-Aktie im Anlegerfokus: Darauf können sich Mitglieder beim Prime Day 2026 freuen

Amazon-Aktie im Anlegerfokus: Darauf können sich Mitglieder beim Prime Day 2026 freuen

Amazon hat den Prime Day 2026 für den 23. bis 26. Juni angekündigt und holt das Rabattereignis damit früher ins Jahr als gewohnt.

Amazon
201.74 CHF 0.38%
Kaufen Verkaufen
• Amazon veranstaltet den Prime Day 2026 vom 23. bis 26. Juni
• Das Rabattereignis dauert vier Tage und ist Prime-Mitgliedern vorbehalten
• Der Verkauf startet am 23. Juni um 0:01 Uhr pazifischer Zeit

Prime Day 2026 rückt in den Juni

Der Prime Day 2026 findet vom 23. bis 26. Juni statt und dauert damit vier Tage. Der Verkauf beginnt am 23. Juni 2026 um 0:01 Uhr pazifischer Zeit und ist ausschliesslich Prime-Mitgliedern vorbehalten. Wie aus Amazons offizieller Mitteilung hervorgeht, liegt das Ereignis damit früher im Jahr als üblich, da der Prime Day traditionell im Juli ausgetragen wird. Zuletzt fiel er im Jahr 2021 in den Juni. Ursprünglich war der Prime Day ein zweitägiges Ereignis, ehe Amazon ihn 2025 erstmals auf vier Tage ausdehnte und dieses Format nun fortführt.

Räumlich erstreckt sich der Prime Day 2026 nach Angaben von Amazon auf 26 Länder. Im Juni-Block ist auch Deutschland vertreten, während Mitglieder in Australien, Brasilien, Indien und Japan später im Sommer zugreifen können. Seit dem Start im Jahr 2015 hat sich der Verkauf zu einem der grössten Shopping-Ereignisse des Jahres entwickelt. Jamil Ghani, Vice President von Amazon Prime, bezeichnete den Prime Day in der Pressemitteilung als das grösste exklusiv für Mitglieder ausgerichtete Shopping-Ereignis des Jahres und verwies auf den wachsenden Mehrwert der Mitgliedschaft.

Rabatte, KI-Tools und Frühangebote für Mitglieder

Während des Prime Day verteilen sich die Angebote auf mehr als 35 Produktkategorien, darunter Kleidung, Beauty, Küche, Haushalt, Elektronik und Lebensmittel. Im Zentrum stehen die sogenannten Today's Big Deals, die laut Amazon dreimal täglich erscheinen und jeweils mehrere Angebote bündeln, viele davon mit Preisnachlässen von bis zu 50 Prozent. Während ausgewählter Phasen kommen neue Angebote im Abstand von wenigen Minuten hinzu, ein Teil davon betrifft Produkte, die exklusiv bei Amazon erhältlich sind.

Neu in den Vordergrund rückt der KI-Assistent Alexa for Shopping, der Mitglieder beim Auffinden passender Angebote unterstützen soll. Zu den Funktionen zählen ein personalisierter Angebotsführer, Preis- und Deal-Benachrichtigungen, ein automatischer Kauf bei Erreichen eines Zielpreises sowie ein Preisverlauf von bis zu 365 Tagen. Erste Frühangebote sind nach Angaben von Amazon bereits vor dem eigentlichen Event verfügbar. Wer noch kein Mitglied ist, kann den Zugang über ein kostenloses 30-tägiges Probeabo testen, einzelne zeitlich begrenzte Aktionen unterscheiden sich allerdings je nach Land.

Was der Termin für die Amazon-Aktie bedeutet

Aus Anlegersicht ist der Prime Day mehr als ein Rabattereignis, denn er gilt als einer der wichtigsten Umsatztreiber im Einzelhandelsgeschäft von Amazon und dient zugleich der Gewinnung neuer Prime-Abonnenten mit wiederkehrenden Einnahmen. Bedeutsam ist in diesem Jahr vor allem der Zeitpunkt: Weil der Verkauf vom 23. bis 26. Juni und damit nicht wie üblich im Juli stattfindet, fällt er vollständig in Amazons zweites Geschäftsquartal, das den Zeitraum von April bis Juni umfasst. Die zugehörigen Erlöse schlagen sich somit in der Quartalsbilanz für das zweite Vierteljahr nieder statt im dritten.

Zugleich nutzt Amazon den Prime Day, um neue Dienste sichtbar zu machen, in diesem Jahr insbesondere den KI-gestützten Einkaufsassistenten Alexa for Shopping. Durch die bereits vorab gestarteten Frühangebote dehnt das Unternehmen das Verkaufsfenster über die vier offiziellen Tage hinaus aus. Konkrete Verkaufszahlen kommuniziert Amazon traditionell erst nach dem Ereignis, sodass die finanzielle Wirkung des Juni-Termins erst mit den Quartalszahlen vollständig sichtbar wird.

Dominik Maier, Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2261 18.12.2026 153821725
Long 12.2624 19.03.2027 155498690
Long 404.8105 18.06.2026 155880702
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8586 11.73 144993072
Long 11.9017 5.52 155497101
Long 22.4811 1.37 155884389
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7443 10.98 155494531
Short 8.2583 8.31 156221040
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.99 48959732
Long 10 -26.20 152897477
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Amazon-Aktie leichter: Herber Rückschlag für Bezos und die Nasa

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Amazon

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten