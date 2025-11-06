NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen von 2200 auf 2000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe seine Schätzungen für den britischen Spirituosen- und Guinness-Hersteller nach dem Bericht zum ersten Geschäftsquartal und der enttäuschenden Ausblickssenkung überarbeitet, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag. Die Nachfrage in den USA bleibe schwach. Das neue Kursziel gehe primär auf seine leicht gesenkten Prognosen für das langfristige Umsatzwachstum zurück./rob/gl/ag;