Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Diageo Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen von 2200 auf 2000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe seine Schätzungen für den britischen Spirituosen- und Guinness-Hersteller nach dem Bericht zum ersten Geschäftsquartal und der enttäuschenden Ausblickssenkung überarbeitet, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag. Die Nachfrage in den USA bleibe schwach. Das neue Kursziel gehe primär auf seine leicht gesenkten Prognosen für das langfristige Umsatzwachstum zurück./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Sector Perform
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
20.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
19.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
16.88 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
12:29
|Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Donnerstagmittag tief südwärts (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
09:29