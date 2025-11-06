Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

18.03
CHF
-0.88
CHF
-4.64 %
13:31:54
BRXC
06.11.2025 13:20:21

Diageo Sector Perform

Diageo
18.02 CHF -4.64%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen von 2200 auf 2000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe seine Schätzungen für den britischen Spirituosen- und Guinness-Hersteller nach dem Bericht zum ersten Geschäftsquartal und der enttäuschenden Ausblickssenkung überarbeitet, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag. Die Nachfrage in den USA bleibe schwach. Das neue Kursziel gehe primär auf seine leicht gesenkten Prognosen für das langfristige Umsatzwachstum zurück./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Sector Perform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
20.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
19.60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
16.88 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Diageo plc

