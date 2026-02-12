Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ausblick 12.02.2026 14:14:00

BAT-Aktie schwächer: Geringeres Wachstum für 2026 erwartet

BAT-Aktie schwächer: Geringeres Wachstum für 2026 erwartet

Der Zigarettenkonzern British American Tobacco (BAT) erwartet 2026 ein eher träges Geschäftswachstum.

BAT
44.83 CHF -4.08%
Kaufen Verkaufen
So dürften lediglich die unteren Enden der mittelfristigen Wachstumsziele für Umsatz und bereinigten operativen Gewinn erreicht werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Mittelfristig soll der Umsatz währungsbereinigt jährlich um drei bis fünf Prozent und der bereinigte operative Gewinn um vier bis sechs Prozent zulegen. Im laufenden Jahr hänge das Wachstum des operativen Ergebnisses zudem eher vom zweiten Halbjahr ab, hiess es weiter.

Dabei geht das Management für 2026 von einem leichten Rückgang des branchenweiten Zigarettenabsatzes aus. Das erwartete Umsatzwachstum soll vor allem aus dem Geschäft mit Zigarettenalternativen wie Vapes kommen.

2025 lag der um Sondereffekte bereinigte Gewinn der Briten mit 11,6 Milliarden britischen Pfund leicht über dem Vorjahresniveau. Ohne das Kanada-Geschäft ergibt sich ein Gewinnanstieg um 2,3 Prozent auf 11,3 Milliarden Pfund. BAT rechnet Kanada auch bei der Gewinnprognose heraus, denn das Unternehmen muss in dem Land erzielte Gewinne für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten aufwenden.

Der Konzernumsatz fiel 2025 um ein Prozent auf 25,6 Milliarden Pfund. Das klassische Geschäft stand unter Druck, während das Geschäft mit Zigarettenalternativen wuchs. Der auf die Anteilseigner entfallende Überschuss stieg um gut 150 Prozent auf 7,7 Milliarden Pfund. Allerdings hatte im Vorjahr eine Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten in Kanada das Ergebnis belastet. Für 2026 stellt British American Tobacco ein Dividendenwachstum in Pfund in Aussicht sowie Aktienrückkäufe für 1,3 Milliarden Pfund.

Im Heimathandel an der London Stock Exchange verliert die BAT-Aktie zeitweise 1,88 Prozent auf 43,43 GBP.

mis/stw/stk

LONDON (awp international)

