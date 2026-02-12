Siemens Healthineers-Aktie im Plus: Spinoff möglicherweise erst 2027

Das hat Konzernchef Roland Busch angedeutet. Ein Abstand von sechs Monaten mache "vor dem Hintergrund dessen, wie lange wir Siemens Healthineers jetzt haben,... am Ende auch keinen ganz so grossen Unterschied", sagte Busch während der virtuellen Pressekonferenz zu den Erstquartalszahlen.

Er bezog sich mit seiner Aussage darauf, dass die Pläne entweder bei ausserordentlichen Hauptversammlungen beider Unternehmen zur Jahresmitte abgesegnet werden könnten oder ein halbes Jahr später auf den regulären Hauptversammlungen 2027. Letzteres würde bedeuten, dass die geplante Direktabspaltung von 30 Prozent der Healthineers-Aktien erst im nächsten Jahr stattfände.

Es gebe noch eine Reihe von Fragen zu beantworten, darunter solche von Services, künftigen Lizenzgebühren und finanzielle Aspekte, sagte Busch. Und dann habe man natürlich die Aktienkurse von Konzernmutter und Konzerntochter bei der Entscheidung vor Augen.

Siemens hatte die Pläne Mitte November vorgestellt und erklärt, die Details würden zu Beginn des zweiten Quartals, also voraussichtlich im April veröffentlicht. Eine bisher ungeklärte Frage ist auch, ob die geplante Einbuchung von 30 Prozent Healthineers-Aktien in die Depots der Siemens-Aktionäre steuerfrei ist. Diese Frage werde bei Vorstellung der Details dann auch geklärt sein, versprach Busch.

Via XETRA geht es für die Siemens Healthineers-Aktie am Donnerstag zeitweise 0,92 Prozent auf 40,47 Euro nach oben.

DOW JONES