Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’577 0.2%  SPI 18’750 0.4%  Dow 50’121 -0.1%  DAX 25’211 1.4%  Euro 0.9143 -0.2%  EStoxx50 6’079 0.7%  Gold 5’070 -0.3%  Bitcoin 52’174 1.0%  Dollar 0.7700 -0.2%  Öl 69.2 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Adyen-Aktie bricht zweistellig ein: Weiter hohes Wachstumstempo erwartet
KWS SAAT-Aktie tiefer: Umsatzprognose gekappt - Agrarmarkt bleibt gedämpft
DSM-Firmenich-Aktie sackt ab: 2025 Verlust geschrieben - Kerngeschäft in Gewinnzone
Deutsche Börse-Aktie höher: Ergebnis auf neuem Rekordniveau gemeldet - Komplettübernahme von ISS Stoxx
Stellantis-Aktie in Grün: Stellantis reagiert in den USA auf Probleme mit Airbags
Suche...
Plus500 Depot

Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Sparprogramm geplant 12.02.2026 14:13:00

Carl Zeiss Meditec-Aktie leichter: Zum Jahresstart in den roten Zahlen

Carl Zeiss Meditec-Aktie leichter: Zum Jahresstart in den roten Zahlen

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec ist im ersten Quartal unter anderem wegen Problemen in China in die roten Zahlen gerutscht.

Carl Zeiss Meditec
23.93 CHF 1.83%
Kaufen Verkaufen
Unter dem Strich erwirtschaftete Carl Zeiss Meditec einen Verlust von 4,9 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 15,7 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Der Jenaer Augenheilkundespezialist zieht deshalb Konsequenzen und will im Zuge einer Reorganisation unter anderem seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten neu ausrichten. Zusätzlich seien "beschleunigte" Produktanpassungen und weitere Effizienzmassnahmen geplant, teilte der MDAX-Konzern am Donnerstag zur Vorlage endgültiger Zahlen für das erste Geschäftsquartal mit.

Genauere Informationen soll es aber erst mit der aktualisierten Jahresprognose geben, die - wie bereits bekannt - spätestens zur Halbjahresbilanz am 12. Mai präsentiert werden soll. Das Management um Interims-Chef Andreas Pecher hatte wegen des schwachen Quartalsverlaufs bereits im Januar seine Ziele für das noch bis Ende September laufende Geschäftsjahr ausgesetzt.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,36 Prozent auf 26,48 Euro.

/tav/stk

JENA (awp international)

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren eingebracht

Bildquelle: Carl Zeiss Meditec

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?