|Sparprogramm geplant
|
12.02.2026 14:13:00
Carl Zeiss Meditec-Aktie leichter: Zum Jahresstart in den roten Zahlen
Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec ist im ersten Quartal unter anderem wegen Problemen in China in die roten Zahlen gerutscht.
Genauere Informationen soll es aber erst mit der aktualisierten Jahresprognose geben, die - wie bereits bekannt - spätestens zur Halbjahresbilanz am 12. Mai präsentiert werden soll. Das Management um Interims-Chef Andreas Pecher hatte wegen des schwachen Quartalsverlaufs bereits im Januar seine Ziele für das noch bis Ende September laufende Geschäftsjahr ausgesetzt.
Die Carl Zeiss Meditec-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,36 Prozent auf 26,48 Euro.
/tav/stk
JENA (awp international)
