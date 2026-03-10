Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

69.76
CHF
1.25
CHF
1.83 %
09:34:32
BRXC
10.03.2026 07:52:27

Rio Tinto Equal Weight

Rio Tinto
69.61 CHF 1.61%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6600 Pence auf "Equal Weight" belassen. Die acht Ölpreisschocks seit 1990 hätten sich preissteigernd auf die Rohstoffpreise im Allgemeinen ausgewirkt, schrieb Amos Fletcher am Montagabend. Sollte eine Rezession vermieden werden, könnten sich für seine beiden Favoriten Anglo American und Glencore gute Einstiegsmöglichkeiten ergeben. Rio Tinto könnte im Segment Aluminium profitieren./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 22:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Equal Weight
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
66.00 £
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
66.35 £ 		Abst. Kursziel*:
-0.53%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
67.05 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.57%
Analyst Name::
Amos Fletcher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse