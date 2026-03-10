LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6600 Pence auf "Equal Weight" belassen. Die acht Ölpreisschocks seit 1990 hätten sich preissteigernd auf die Rohstoffpreise im Allgemeinen ausgewirkt, schrieb Amos Fletcher am Montagabend. Sollte eine Rezession vermieden werden, könnten sich für seine beiden Favoriten Anglo American und Glencore gute Einstiegsmöglichkeiten ergeben. Rio Tinto könnte im Segment Aluminium profitieren./bek/ag;