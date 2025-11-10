Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach einer Personalie mit einem Kursziel von 2300 Pence auf "Buy" belassen. Mit der Ernennung des ehemaligen Tesco-Chefs Dave Lewis zum neuen Chef des britische Spirituosen- und Guinness-Herstellers ende die Unsicherheit über den Wechsel an der Unternehmensspitze, schrieb Edward Mundy am Montag. Nun übernehme eine hochkarätige Führungskraft mit umfassender Erfahrung sowohl im Markenaufbau als auch in der Transformation die Verantwortung./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
23.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.62 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo zündet am Montagvormittag Kursrakete (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 klettert zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
08:32
|Diageo names former Tesco boss Dave Lewis as chief (Financial Times)
|
08.11.25
|Diageo battles investor disquiet on prolonged CEO search (Financial Times)
|
07.11.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Schwache Performance in London: FTSE 100 beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|09:42
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09:42
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09:42
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:29
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|19.58
|7.53%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:49
|
Warburg Research
Deutsche Beteiligungs Buy
|10:43
|
Warburg Research
Daimler Truck Buy
|10:36
|
Warburg Research
Stabilus Buy
|10:22
|
Deutsche Bank AG
KRONES Buy
|10:21
|
Deutsche Bank AG
Daimler Truck Buy
|10:09
|
JP Morgan Chase & Co.
Roche Underweight
|10:08
|
Deutsche Bank AG
HENSOLDT Buy