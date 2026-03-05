DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die DHL Group von 43 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Marco Limite sieht durch die Nahost-Eskalation Schub für die Gewinnentwicklung der Bonner, wie er am Donnerstagabend schrieb. DHL sei ein "Luftfracht-Player" und hier ergebe sich ein günstiges Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Mit Blick auf die Ziele des Logistikkonzerns für 2026 sieht Limite eher Chancen als Risiken./rob/ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
45.78 €
|
Abst. Kursziel*:
17.96%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
47.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.41%
|
Analyst Name::
Marco Limite
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
05.03.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
05.03.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
05.03.26
|EQS-News: Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission (in der jeweils gültigen Fassung) (EQS Group)
|
05.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: DAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)