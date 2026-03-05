DHL Group 42.15 CHF -3.30% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 53,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Bonner hätten das Jahr 2025 im schwierigen Umfeld solide abgeschlossen, schrieb Alexia Dogani am Donnerstag nach den Zahlen. Der starke Free Cashflow zeuge von geeigneten Maßnahmen zur Kostenkontrolle. Dogani erwartet eine leicht positive Kursreaktion./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:00 / GMT



