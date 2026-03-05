DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
41.94CHF
-2.80CHF
-6.26 %
10:29:29
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.03.2026 08:39:36
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 53,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Bonner hätten das Jahr 2025 im schwierigen Umfeld solide abgeschlossen, schrieb Alexia Dogani am Donnerstag nach den Zahlen. Der starke Free Cashflow zeuge von geeigneten Maßnahmen zur Kostenkontrolle. Dogani erwartet eine leicht positive Kursreaktion./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
53.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
45.55 €
|
Abst. Kursziel*:
17.45%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46.57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.88%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse