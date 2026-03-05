DHL Group 42.02 CHF -3.61% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Bericht der Bonner sei ganz in Ordnung, er habe jedoch mehr erwartet, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag. Der operative Ergebnisausblick dürfte den Konsens nur geringfügig bewegen. DHL sei hier nicht so aggressiv gewesen wie erhofft./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.