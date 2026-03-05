DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
41.94CHF
-2.80CHF
-6.26 %
10:25:33
SWX
05.03.2026 08:40:14
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Bericht der Bonner sei ganz in Ordnung, er habe jedoch mehr erwartet, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag. Der operative Ergebnisausblick dürfte den Konsens nur geringfügig bewegen. DHL sei hier nicht so aggressiv gewesen wie erhofft./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45.55 €
|
Abst. Kursziel*:
31.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.34%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
