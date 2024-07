NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Indien als aufsteigende Wirtschaftsnation dürfte künftig einen größeren Anteil am globalen Handel haben, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei dürfte DHL zu den Profiteuren gehören - neben Kühne + Nagel. Sein favorisierter Branchenwert lautet aber DSV./mf/tih;