Wie viel Anleger mit einem Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren verloren hätten
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Internet Computer gebracht.
Vor 5 Jahren war ein Internet Computer 46.84 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in ICP investiert hätte, befänden sich nun 2.135 Internet Computer in seinem Depot. Die gehaltenen Internet Computer wären gestern 6.289 USD wert gewesen, da sich der ICP-USD-Kurs auf 2.946 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 93.71 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Internet Computer am 18.12.2025 bei 2.803 USD. Am 03.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 12.32 USD.
