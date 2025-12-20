Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’172 0.3%  SPI 18’088 0.2%  Dow 48’135 0.4%  DAX 24’288 0.4%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 5’760.3500 0.3%  Gold 4’339 0.1%  Bitcoin 70’169.5 3.3%  Dollar 0.7955 0.1%  Öl 60.5 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Palantir36244719Swiss Re12688156
Top News
Von Geduld bis Disziplin: Die wichtigsten Regeln der Buffett-Strategie
Aktien von Roche und Novartis: Einigung mit US-Regierung erzielt - Prognosen bekräftigt
Goldman Sachs Ausblick: Wo 2026 die Renditen liegen - und wo die Gefahren
Saxo Bank Schock-Prognose: Lösen KI-Pannen 2026 den grossen Börsencrash aus?
Tesla-Aktie: So viele Tesla-Anteile stiess Finanzchef Taneja 2025 ab
Suche...
eToro entdecken
Lohnende VET-Anlage? 20.12.2025 11:03:09

Wie viel Verlust eine Investition in VeChain von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Wie viel Verlust eine Investition in VeChain von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Bei einem frühen Investment in VeChain hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

VeChain notierte am 11.05.2022 bei 0.030448 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 32’843.15 VET im Depot. Mit dem VET-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.010728 USD), wäre das Investment nun 352.34 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 64.77 Prozent verkleinert.

Am 18.12.2025 erreichte VET sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.009798 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.056190 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Alle Krypto-News im Überblick
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall