Wie viel Verlust eine Investition in VeChain von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Bei einem frühen Investment in VeChain hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
VeChain notierte am 11.05.2022 bei 0.030448 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 32’843.15 VET im Depot. Mit dem VET-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.010728 USD), wäre das Investment nun 352.34 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 64.77 Prozent verkleinert.
Am 18.12.2025 erreichte VET sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.009798 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.056190 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
