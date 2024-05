NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das Wachstum der globalen Frachtvolumina beschleunige sich weiter, und auf der Übersee-Routen gingen die Frachtraten durch die Decke, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem dürften die US-Frachtraten bald die Talsohle erreicht haben. Unter dem Dach des Logistikers DHL vereinigten sich eigentlich fünf Unternehmen, deren Gewinne alle in hohem Maße vom Online- und Welthandel profitierten./gl/tih;