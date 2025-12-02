Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Dienstagmittag Gewinne

Um 12:08 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.66 Prozent aufwärts auf 5’704.82 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4.848 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.001 Prozent auf 5’667.41 Punkte an der Kurstafel, nach 5’667.48 Punkten am Vortag.

Bei 5’707.28 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’665.29 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5’662.04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5’291.04 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 02.12.2024, mit 4’846.73 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 16.00 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5’818.07 Punkten. Bei 4’540.22 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 9.60 Prozent auf 33.40 EUR), Siemens Energy (+ 3.42 Prozent auf 116.40 EUR), UniCredit (+ 2.47 Prozent auf 65.63 EUR), BASF (+ 2.21 Prozent auf 45.73 EUR) und Deutsche Bank (+ 2.07 Prozent auf 31.12 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil SAP SE (-0.50 Prozent auf 207.85 EUR), adidas (-0.50 Prozent auf 160.35 EUR), Airbus SE (-0.16 Prozent auf 192.28 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.09 Prozent auf 45.42 EUR) und Rheinmetall (-0.03 Prozent auf 1’447.50 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 5’872’691 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 350.159 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

