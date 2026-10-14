DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat DHL Group mit "Outperform" und einem Kursziel von 67 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die aktuelle Gewinnwachstumsdynamik im Express-Geschäft stimme ihn zuversichtlich, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für den Logistikkonzern lägen seine Ergebnisprognosen (Ebit) der Jahre 2028 und 2030 um 4 respektive 8 Prozent über dem Konsens. Die Aktie werde mit einem Abschlag zur Branche gehandelt. Die sich ändernde Geschäftsstruktur dürfte die Bewertung stützen./edh/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
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Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
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Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
67.00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
56.92 €
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Abst. Kursziel*:
17.71%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
57.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.54%
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Analyst Name::
Ruairi Cullinane
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KGV*:
-