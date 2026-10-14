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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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15.10.2026 07:13:42

DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat DHL Group mit "Outperform" und einem Kursziel von 67 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die aktuelle Gewinnwachstumsdynamik im Express-Geschäft stimme ihn zuversichtlich, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für den Logistikkonzern lägen seine Ergebnisprognosen (Ebit) der Jahre 2028 und 2030 um 4 respektive 8 Prozent über dem Konsens. Die Aktie werde mit einem Abschlag zur Branche gehandelt. Die sich ändernde Geschäftsstruktur dürfte die Bewertung stützen./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
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