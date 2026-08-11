DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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11.08.2026 12:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 55,14 EUR abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 55,14 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'292 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 55,08 EUR. Bei 55,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 159'977 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 58,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.08.2026). Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 5,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 36,99 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 32,92 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,99 EUR. DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,72 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 22.37 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.83 Mrd. EUR umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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