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11.08.2026 16:29:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagnachmittag nahe Vortagesniveau

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne grosse Bewegung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 55,26 EUR.

DHL Group
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Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 55,26 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 26'445 Punkten steht. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 55,54 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 55,08 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 398'108 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 58,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,50 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 36,99 EUR fiel das Papier am 23.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,99 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2025. Am 05.08.2026 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 28.10.2027.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,47 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com
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