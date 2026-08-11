DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Um 09:28 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 55,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'337 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 55,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,30 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 36'283 Aktien.

Am 03.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2025 bei 36,99 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 33,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,99 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,72 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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