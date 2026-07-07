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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

50.98
CHF
0.70
CHF
1.39 %
07.07.2026
SWX
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08.07.2026 07:24:47

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

DHL Group
52.23 CHF 1.05%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Logistikkonzern habe für das zweite Quartal ein exzellentes Expressgeschäft berichtet und daher das Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebit) angehoben, schrieb Alex Irving in seiner Einschätzung vom Dienstag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:36 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
56.46 € 		Abst. Kursziel*:
-22.07%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
56.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-21.99%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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