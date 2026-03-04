DHL Group 41.26 CHF -5.35% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 42,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der operative Gewinn 2025 habe die Erwartungen erfüllt und der Ausblick auf 2026 decke sich mit den Marktschätzungen, schrieb Alex Irving am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:39 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.