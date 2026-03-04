DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
05.03.2026 07:53:38
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 42,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der operative Gewinn 2025 habe die Erwartungen erfüllt und der Ausblick auf 2026 decke sich mit den Marktschätzungen, schrieb Alex Irving am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
42.80 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
48.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.93%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
45.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.12%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
07:39
|DHL blickt wegen geopolitischer Unsicherheit zurückhaltend auf 2026 (AWP)
|
07:09
|DHL erwartet 2026 kaum Gewinnwachstum - Höhere Dividende vorgeschlagen (AWP)
|
04.03.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.ch)
|
04.03.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
04.03.26