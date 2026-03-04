Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.03.2026 07:53:38

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

DHL Group
41.26 CHF -5.35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 42,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der operative Gewinn 2025 habe die Erwartungen erfüllt und der Ausblick auf 2026 decke sich mit den Marktschätzungen, schrieb Alex Irving am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
42.80 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
48.05 € 		Abst. Kursziel*:
-10.93%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
45.59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.12%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

