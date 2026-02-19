DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 42,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Eine aktuell wichtige Entwicklung sei die Wiederaufnahme der Route durch das Rote Mehr und den Suezkanal durch die Reederei Maersk, nachdem diese Route zuvor wegen Sicherheitsrisiken gemieden wurde, schrieb Alex Irving am Freitag. Sollten andere Reedereien dem Schritt folgen, könnten die Seefrachtraten unter Druck geraten und das auf die Profitabilität der Unternehmen drücken./mis/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
42.80 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
49.88 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.19%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
49.93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.28%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
19.02.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
19.02.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Mittag gestärkt (finanzen.ch)
|
19.02.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
17.02.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
17.02.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16.02.26
|DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)