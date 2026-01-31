Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

43.18
CHF
1.10
CHF
2.61 %
09:11:15
SWX
02.02.2026 07:37:14

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

DHL Group
43.53 CHF 0.76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 53,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Logistikbranche stehe gerade am Anfang der KI-Adaption, schrieb Alexia Dogani am Freitag. DHL digitalisiere als Teil der Einsparbemühungen und hab enormes Margenpotenzial verglichen mit der Konkurrenz./ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 14:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
53.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
47.19 € 		Abst. Kursziel*:
13.37%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
47.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.68%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

07:37 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
27.01.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
21.01.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
