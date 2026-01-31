DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
43.18CHF
1.10CHF
2.61 %
09:11:15
SWX
02.02.2026 07:37:14
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 53,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Logistikbranche stehe gerade am Anfang der KI-Adaption, schrieb Alexia Dogani am Freitag. DHL digitalisiere als Teil der Einsparbemühungen und hab enormes Margenpotenzial verglichen mit der Konkurrenz./ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 14:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
53.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47.19 €
|
Abst. Kursziel*:
13.37%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
47.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.68%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|07:37
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|27.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|42.08
|0.57%
