Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Neutral" belassen. Die Bonner hätten insgesamt die Erwartungen erfüllt, schrieb Patrick Creuset am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:26 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



