DHL Group Aktie
DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Equal Weight" belassen. Für das vierte Quartal liegt Marco Limite mit seinen Schätzungen etwas über den Markterwartungen und für 2026 im Rahmen dieser. Kostensenkungen blieben im Fokus bei gedämpfter Konjunktur, die 2026 leicht enttäuschen könnten. Es gebe aber auch Argumente für die Bullen: So habe der Logistiker einen verstärkten Fokus auf kostenbewusstes Wachstum. Die Jahreshauptversammlung könnte zudem zu einer Neubewertung führen, hieß es in der Barclays-Einschätzung vom Freitag./rob/ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
47.31 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.11%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
47.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.01%
|
Analyst Name::
Marco Limite
|
KGV*:
-
