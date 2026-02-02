Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’255 0.5%  SPI 18’277 0.3%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’577 0.2%  Euro 0.9187 0.3%  EStoxx50 5’936 -0.2%  Gold 4’722 -2.9%  Bitcoin 60’085 1.0%  Dollar 0.7741 0.1%  Öl 66.2 -6.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Top News
Lufthansa-Aktie fester: Neue Kreditkarte verärgert Lufthansa-Stammkunden
VW-Aktie kaum bewegt: Zweiter Strafprozess um Volkswagen-Tochter Audi-Dieselskandal beginnt
Aktien von Glencore und Rio Tinto im Blick: Konzerne wollen wohl Frist für Fusionsgespräche verlängern
Intesa-Aktie verliert: Finanzhaus streicht Jobs und schüttet rund 50 Milliarden Euro aus
Rückruf bei Danone: Bestimmte Babynahrung in Deutschland betroffen - Aktie trotzdem fester
Suche...
eToro entdecken

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

43.19
CHF
1.11
CHF
2.64 %
10:57:22
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.02.2026 09:38:33

DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight

DHL Group
43.39 CHF 0.44%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Equal Weight" belassen. Für das vierte Quartal liegt Marco Limite mit seinen Schätzungen etwas über den Markterwartungen und für 2026 im Rahmen dieser. Kostensenkungen blieben im Fokus bei gedämpfter Konjunktur, die 2026 leicht enttäuschen könnten. Es gebe aber auch Argumente für die Bullen: So habe der Logistiker einen verstärkten Fokus auf kostenbewusstes Wachstum. Die Jahreshauptversammlung könnte zudem zu einer Neubewertung führen, hieß es in der Barclays-Einschätzung vom Freitag./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
43.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
47.31 € 		Abst. Kursziel*:
-9.11%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
47.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.01%
Analyst Name::
Marco Limite 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:38 DHL Group Equal Weight Barclays Capital
07:37 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
27.01.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen