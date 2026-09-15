DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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15.09.2026 09:33:03
Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Deutsche Bank AG-Analyst Jaime Rowbotham hat eine umfassende Analyse des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Am kommenden Donnerstag dürfte der Kapitalmarkttag der Express-Sparte das Signal senden, dass das hervorragende zweite Quartal nicht bloss der Sonderkonjunktur durch die Nahost-Krise zu verdanken sei, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das wichtigste strategische Thema sei die Erweiterung des Angebots um zeitkritische, schwere Industrielieferungen wie beispielsweise Flugzeugteile oder Equipment für Rechenzentren, bei denen die Kunden Geschwindigkeit, Zollabfertigung und Nachverfolgbarkeit besonders honorierten.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Anleger zeigten sich um 09:16 Uhr bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 55.82 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 11.07 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 39’766 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 24.6 Prozent aufwärts. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08:42
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08:42
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
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