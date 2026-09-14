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14.09.2026 17:58:14
Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge
Der Euro STOXX 50 erlitt am Montag Verluste.
Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel letztendlich um 1.08 Prozent leichter bei 6’256.60 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5.375 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.256 Prozent tiefer bei 6’308.95 Punkten, nach 6’325.13 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’308.95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’234.33 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’539.59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 6’187.63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5’390.71 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6.94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten erreicht.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 5.08 Prozent auf 186.26 EUR), Bayer (+ 2.41 Prozent auf 49.33 EUR), Deutsche Börse (+ 2.06 Prozent auf 282.00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.49 Prozent auf 55.84 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.43 Prozent auf 510.60 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-8.04 Prozent auf 132.66 EUR), Infineon (-7.72 Prozent auf 54.04 EUR), Enel (-2.64 Prozent auf 8.75 EUR), Airbus SE (-2.23 Prozent auf 195.06 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2.19 Prozent auf 6.70 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 5’859’032 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 569.802 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.69 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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