FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Andy Chu attestierte dem Logistiker in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein sehr gutes, über den Erwartungen liegendes Ergebnis. DHL sei zwar stark in den USA engagiert, als globaler Frachtanbieter dürfte der Konzern aber auch von sich verändernden Handelsströmen profitieren. Aufgrund des leicht rückläufigen Welthandels erwartet er einen Rückgang der DHL-Volumina, aber eine stabile Gewinnentwicklung dank robuster Preise und Kostensenkungen./tih/lew;