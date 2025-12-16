DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
7.87CHF
-0.13CHF
-1.63 %
10:21:46
SWX
16.12.2025 09:38:40
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz von 10,90 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schlanke Struktur des Motorenbauers biete ordentliche Hebeleffekte, sobald die Nachfrage zurückkehre, schrieb Stefan Augustin am Dienstag./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
11.30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.44 €
|
Abst. Kursziel*:
33.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.57%
|
Analyst Name::
Stefan Augustin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DEUTZ AG
|19.11.25
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
