DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
6.16CHF
-3.63CHF
-37.10 %
15.11.2019
SWX
10.09.2025 13:28:03
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Deutz von 11,30 auf 10,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zehnprozentige Kapitalerhöhung habe nicht überrascht und stärke die Position des Motorenbauers für die nächste Fusions- und Übernahmewelle, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er passte seine Ergebnisprognosen (EPS) an die gestiegene Aktienzahl an./rob/gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
DEUTZ AG
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kursziel:
10.90 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
9.27 €
Abst. Kursziel*:
17.52%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
9.27 €
Abst. Kursziel aktuell:
17.58%
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DEUTZ AG
