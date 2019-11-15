Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’482 -0.9%  SPI 17’144 -1.0%  Dow 46’092 -1.1%  DAX 23’181 -1.7%  Euro 0.9265 0.1%  EStoxx50 5’535 -1.9%  Gold 4’087 0.5%  Bitcoin 72’965 -1.8%  Dollar 0.7997 0.0%  Öl 64.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Sandoz124359842BACHEM117649372Swiss Re12688156
Top News
Wenig Bewegung bei Franken, Euro und Dollar
Korrelation bei ETFs: Der unterschätzte Schlüssel zur echten Diversifikation
Roche-Aktie: Lunsumio erhält bedingte EU-Zulassung für subkutane Behandlung
Dätwyler-Aktie: Unternehmen hält an bisherigen Mittelfristzielen fest
Zwahlen & Mayr-Aktie: Sitindustrie hält 97,9 Prozent der Aktien
Suche...

DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006

6.16
CHF
-3.29
CHF
-34.83 %
15.11.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.11.2025 06:41:50

DEUTZ Buy

DEUTZ
6.98 CHF -1.36%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Deutz beim Kursziel von 10 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Motorenbauer biete eine Transformationsstory - weg vom Diesel, breiter aufgestellt mit neuen Produkten und Endmärkten, schrieb Lasse Stueben am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Dabei setzten die Kölner nicht nur auf das eigene Wachstum, sondern auch auf Zukäufe. Der Experte rechnet mit einer strukturell steigenden Profitabilität./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 18:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
Unternehmen:
DEUTZ AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7.51 € 		Abst. Kursziel*:
33.07%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
7.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.63%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse