DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
6.16CHF
-3.29CHF
-34.83 %
15.11.2019
SWX
10.11.2025 09:38:00
DEUTZ Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Deutz von 9,70 auf 9,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Motorenbauer habe ein insgesamt ordentliches drittes Jahresviertel mit einer guten Marge verzeichnet, schrieb Thorsten Reigber am Montag mit Blick auf die jüngsten Zahlen. In Reaktion auf den eingetrübten Jahresausblick habe er aber seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 reduziert./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
DEUTZ AG
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen
Kurs*:
8.13 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen
Kurs aktuell:
8.17 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Reigber
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DEUTZ AG
