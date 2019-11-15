Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006

6.16
CHF
-3.29
CHF
-34.83 %
15.11.2019
SWX
DEUTZ
7.60 CHF 2.84%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Deutz von 9,70 auf 9,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Motorenbauer habe ein insgesamt ordentliches drittes Jahresviertel mit einer guten Marge verzeichnet, schrieb Thorsten Reigber am Montag mit Blick auf die jüngsten Zahlen. In Reaktion auf den eingetrübten Jahresausblick habe er aber seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 reduziert./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DEUTZ AG Kaufen
Unternehmen:
DEUTZ AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
8.13 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
8.17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Reigber 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

