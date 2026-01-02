Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz von 11,30 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus der Übernahme von Frerk Aggregatebau durch den Motorenbauer, schrieb Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deutz bleibe einer der aussichtsreichsten Werte, um die Erholung der europäischen Wirtschaft zu spielen./rob/mf/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
Unternehmen:
DEUTZ AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
11.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9.10 € 		Abst. Kursziel*:
26.44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9.17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.48%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:38 DEUTZ Buy Warburg Research
16.12.25 DEUTZ Buy Warburg Research
19.11.25 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 DEUTZ Kaufen DZ BANK
10.09.25 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
