DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
8.46CHF
0.25CHF
2.98 %
13:15:10
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.01.2026 11:38:46
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz von 11,30 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus der Übernahme von Frerk Aggregatebau durch den Motorenbauer, schrieb Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deutz bleibe einer der aussichtsreichsten Werte, um die Erholung der europäischen Wirtschaft zu spielen./rob/mf/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
11.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.10 €
|
Abst. Kursziel*:
26.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.48%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
12:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ reagiert am Mittag positiv (finanzen.ch)
|
09:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ steigt am Dienstagvormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start stärker (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
05.01.26
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ präsentiert sich am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu DEUTZ AG
|11:38
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11:38
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11:38
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|DEUTZ AG
|8.45
|2.86%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:50
|
Jefferies & Company Inc.
DocMorris Buy
|11:50
|
Jefferies & Company Inc.
Redcare Pharmacy Buy
|11:48
|
JP Morgan Chase & Co.
Lufthansa Neutral
|11:39
|
Warburg Research
Dürr Buy
|11:38
|
Warburg Research
DEUTZ Buy
|11:35
|
RBC Capital Markets
Nike Outperform
|11:34
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Akzo Nobel Buy