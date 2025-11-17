Deutsche Euroshop 17.00 CHF -0.18% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Euroshop auf "Hold" mit einem Kursziel von 20,90 Euro belassen. Die erwartungsgemäßen Geschäfte des Einkaufszentren-Spezialisten im dritten Quartal hätten eine robuste Entwicklung gezeigt, schrieb Andreas Pläsier in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





