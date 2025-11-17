Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’584 -0.4%  SPI 17’317 -0.4%  Dow 47’147 -0.7%  DAX 23’777 -0.4%  Euro 0.9227 0.0%  EStoxx50 5’663 -0.5%  Gold 4’075 -0.1%  Bitcoin 76’073 1.4%  Dollar 0.7953 0.2%  Öl 64.3 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025
Corning-Aktie profitiert von NVIDIA - und fordert den Chiphersteller heraus
HHLA-Aktie unbeeindruckt: Hamburger Hafen steigert Geschäft dank Containerumschlag
Investment-Note für Richemont-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Swiss Re-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Swiss Re-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Suche...
eToro entdecken

Deutsche Euroshop Aktie 1137569 / DE0007480204

17.01
CHF
-0.03
CHF
-0.18 %
11:30:53
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.11.2025 10:41:38

Deutsche Euroshop Hold

Deutsche Euroshop
17.00 CHF -0.18%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Euroshop auf "Hold" mit einem Kursziel von 20,90 Euro belassen. Die erwartungsgemäßen Geschäfte des Einkaufszentren-Spezialisten im dritten Quartal hätten eine robuste Entwicklung gezeigt, schrieb Andreas Pläsier in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Hold
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
20.90 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18.36 € 		Abst. Kursziel*:
13.83%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.97%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Euroshop AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:46 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
19.08.25 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
18.08.25 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
15.08.25 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen