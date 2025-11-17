Deutsche Euroshop Aktie 1137569 / DE0007480204
17.01CHF
-0.03CHF
-0.18 %
11:30:53
BRXC
17.11.2025 10:41:38
Deutsche Euroshop Hold
Deutsche Euroshop
17.00 CHF -0.18%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Euroshop auf "Hold" mit einem Kursziel von 20,90 Euro belassen. Die erwartungsgemäßen Geschäfte des Einkaufszentren-Spezialisten im dritten Quartal hätten eine robuste Entwicklung gezeigt, schrieb Andreas Pläsier in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/rob/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG
|
13.11.25
|EQS-News: Deutsche EuroShop mit erwarteten Ergebnissen und positiven Impulsen (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-News: Deutsche EuroShop with expected results and positive momentum (EQS Group)
|
10.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.ch)
|
24.10.25
|Gewinne in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der SDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Euroshop AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Euroshop AG
|17.01
|-0.18%
