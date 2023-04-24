Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Euroshop Aktie 1137569 / DE0007480204

24.04.2023
15.08.2025 11:45:13

Deutsche Euroshop
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist sei zwar leicht hinter den Schätzungen der Privatbank zurückgeblieben, schrieb Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele aber erschienen erreichbar, da der Auslastungsgrad wieder steigen dürfte./rob/la/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

