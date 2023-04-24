|Kurse + Charts + Realtime
15.08.2025 11:45:13
Deutsche Euroshop Hold
Deutsche Euroshop
18.58 CHF -17.51%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist sei zwar leicht hinter den Schätzungen der Privatbank zurückgeblieben, schrieb Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele aber erschienen erreichbar, da der Auslastungsgrad wieder steigen dürfte./rob/la/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18.92 €
|
Abst. Kursziel*:
26.85%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.52%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse