NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Besser als erwartet ausgefallene Margen in Europa und ein optimistischer Ausblick auf das laufende Jahr sollten zuversichtlich stimmen, schrieb Glynis Johnson am Mittwoch. Wechselkurse könnten allerdings leicht sinkende Schätzungen nach sich ziehen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Heidelberg Materials
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
300.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
197.30 €
Abst. Kursziel*:
52.05%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
197.25 €
Abst. Kursziel aktuell:
52.09%
Analyst Name::
Glynis Johnson
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materials
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
09:06
|Heidelberg Materials peilt bei operativem Gewinn erneut Rekord an (AWP)
|
07:03