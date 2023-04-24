Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’047 -0.2%  SPI 16’740 -0.2%  Dow 44’946 0.1%  DAX 24’262 -0.4%  Euro 0.9431 -0.1%  EStoxx50 5’418 -0.6%  Gold 3’349 0.4%  Bitcoin 93’130 -1.7%  Dollar 0.8073 0.1%  Öl 65.8 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagvormittag
Bill Gross warnt vor neuen Meme-Aktien: Parallelen bei GameStop und Bitcoin
Cicor-Aktie springt hoch: Cicor zieht Auftrag von europäischem A&D-Anbieter an Land
Palantir-Aktie im Fokus: Experten warnen vor Überbewertung
SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alcon von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...

Deutsche Euroshop Aktie 1137569 / DE0007480204

18.59
CHF
-3.95
CHF
-17.51 %
24.04.2023
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.08.2025 09:33:21

Deutsche Euroshop Hold

Deutsche Euroshop
18.58 CHF -17.51%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Euroshop nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22,90 auf 20,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Betriebsergebnis des Einkaufszentren-Investors habe leicht unter den Erwartungen gelegen, schrieb Andreas Pläsier in einer am Montag vorliegenden Studie. Er kürzte leicht seine Schätzung für das Mietergebnis und geht außerdem von etwas höheren Kosten aus, was sich negativ auf die operative Branchen-Gewinnkennziffer FFO auswirke./rob/tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Hold
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
20.90 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18.84 € 		Abst. Kursziel*:
10.93%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.17%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Euroshop AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:33 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
15.08.25 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
07.08.25 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
12.06.25 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen