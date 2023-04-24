|Kurse + Charts + Realtime
Deutsche Euroshop Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Euroshop nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22,90 auf 20,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Betriebsergebnis des Einkaufszentren-Investors habe leicht unter den Erwartungen gelegen, schrieb Andreas Pläsier in einer am Montag vorliegenden Studie. Er kürzte leicht seine Schätzung für das Mietergebnis und geht außerdem von etwas höheren Kosten aus, was sich negativ auf die operative Branchen-Gewinnkennziffer FFO auswirke./rob/tih/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
20.90 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18.84 €
|
Abst. Kursziel*:
10.93%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.17%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG
|
14.08.25
|NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.423 Pkt - Dt. Euroshop unbewegt von Zahlen (Dow Jones)
|
14.08.25
|EQS-News: Erstes Halbjahr 2025: Deutsche EuroShop mit erwartungsgemässer operativer Entwicklung und nachhaltigen Wachstumsimpulsen (EQS Group)
|
14.08.25
|EQS-News: First half of 2025: Deutsche EuroShop reports operating performance in line with expectations and sustainable growth momentum (EQS Group)
|
07.08.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag stärker (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart stärker (finanzen.ch)
|
07.07.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
07.07.25
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
30.06.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
