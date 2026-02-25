Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

16.30
CHF
-1.30
CHF
-7.39 %
09:26:52
SWX
25.02.2026 08:23:36

AUTO1 Outperform

AUTO1
16.48 CHF -7.23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa lobte am Mittwoch den qualitativ guten Quartalsbericht. Die Markterwartungen lägen allerdings schon am oberen Ende des Ergebnisausblicks./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:06 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:06 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Outperform
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
19.18 € 		Abst. Kursziel*:
56.41%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
18.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
66.67%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

