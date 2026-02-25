AUTO1 16.48 CHF -7.23% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa lobte am Mittwoch den qualitativ guten Quartalsbericht. Die Markterwartungen lägen allerdings schon am oberen Ende des Ergebnisausblicks./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:06 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:06 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.