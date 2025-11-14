Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Deutsche Euroshop Aktie 1137569 / DE0007480204

16.99
CHF
-0.05
CHF
-0.26 %
10:16:43
BRXC
17.11.2025 08:46:04

Deutsche Euroshop Hold

Deutsche Euroshop
16.99 CHF -0.26%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Euroshop nach Neunmonatszahlen von 24 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist habe alles in allem operativ solide abgeschnitten, schrieb Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Größere Renovierungsarbeiten dürften für mehr Kundenfrequenz in der Zukunft sorgen./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Hold
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
23.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18.38 € 		Abst. Kursziel*:
25.14%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.32%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse