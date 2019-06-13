Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.11.2025 20:39:53

Deutsche Börse Sector Perform

Deutsche Börse
193.08 CHF -1.36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Zahlen von 235 auf 228 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ben Bathurst aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie im Nachgang des dritten Quartals sein Bewertungsmodell für den Börsenbetreiber. Außerdem ließ er veröffentlichte Handelsstatistiken für Oktober einfließen. Leicht sinkende Gewinnschätzungen für die Jahre 2026 und 2027 begründete er mit gesenkten Wachstumserwartungen im Segment Trading & Clearing und den Annahmen für die Nettozinserträge./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 13:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 13:43 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

