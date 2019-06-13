Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
142.35CHF
10.35CHF
7.84 %
13.06.2019
SWX
16.10.2025 20:04:38
Deutsche Börse Sector Perform
Deutsche Börse
212.73 CHF 1.58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen des Börsenbetreibers Ende Oktober nahm Ben Bathurst am Donnerstag nur geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen vor./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 13:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 13:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
235.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
221.70 €
Abst. Kursziel*:
6.00%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
221.10 €
Abst. Kursziel aktuell:
6.29%
Analyst Name::
Ben Bathurst
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
