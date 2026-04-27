Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
239.00CHF
-0.70CHF
-0.29 %
17:30:00
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.04.2026 20:54:00
Deutsche Börse Overweight
Deutsche Börse
244.96 CHF -0.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 302 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung um zwei Prozent überboten, schrieb Enrico Bolzoni in einer ersten Einschätzung am Montag. Der Börsenbetreiber und Finanzkonzern habe über die Segmente hinweg gut abgeschnitten./rob/bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 19:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 19:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
302.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
266.30 €
|
Abst. Kursziel*:
13.41%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
265.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.66%
|
Analyst Name::
Enrico Bolzoni
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
20:21
|Deutsche Börse steigert Ergebnis zu Jahresbeginn - Prognose bestätigt (AWP)
|
19:39
|Deutsche Börse steigert Ergebnis zu Jahresbeginn - Prognose bestätigt (AWP)
|
12:26
|EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 / (EQS Group)
|
12:26
|EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 / (EQS Group)
|
09:28
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
|
24.04.26
|DAX-Handel aktuell: DAX schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|20:54
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:34
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20:54
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:34
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20:54
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|13.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|20:34
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|239.00
|-0.29%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:54
|
JP Morgan Chase & Co.
Deutsche Börse Overweight
|20:35
|
DZ BANK
ABB Kaufen
|20:34
|
RBC Capital Markets
Deutsche Börse Sector Perform
|18:35
|
RBC Capital Markets
Microsoft Outperform
|17:48
|
RBC Capital Markets
TotalEnergies Outperform
|17:36
|
Jefferies & Company Inc.
Nordex Buy
|17:08
|
Deutsche Bank AG
Tesla Buy